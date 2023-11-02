Emekliye %78 + 12 puan Refah Payı tablosu çıktı! En düşük emekli maaşı 2024'te %4 ek ödemeli yatacak! SGK-SSK, Bağkur'lular 6 aylık enflasyon farkı dahil...

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Yılın sonuna yaklaşırken, birçok emekli ve çalışanın gözü Ocak ayındaki zamlara çevrildi. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon zammının oranı büyük bir önem taşıyor. Bu zammın belirlenmesi için 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi göz önüne alınacak. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Cuma günü de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece enflasyon zammı oranını belirlemek için sadece 2 aylık verinin beklenmesi gerekecek. İşte yni verilerle maaş tablosu...