Emekliye %78 + 12 puan Refah Payı tablosu çıktı! En düşük emekli maaşı 2024'te %4 ek ödemeli yatacak! SGK-SSK, Bağkur'lular 6 aylık enflasyon farkı dahil...

Yılın sonuna yaklaşırken, birçok emekli ve çalışanın gözü Ocak ayındaki zamlara çevrildi. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon zammının oranı büyük bir önem taşıyor. Bu zammın belirlenmesi için 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi göz önüne alınacak. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Cuma günü de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece enflasyon zammı oranını belirlemek için sadece 2 aylık verinin beklenmesi gerekecek. İşte yni verilerle maaş tablosu...
2024 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan son dakika açıklamasında, "Hizmetler başta olmak üzere enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çıpalanmasına bağlıdır. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri temmuz-ekim döneminde 12 puan yükselmiştir. 2024 yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 40,9." açıklamalarına yer verdi.
Milyonlar merakla Ocak zammını bekliyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olurken, veriler ve öngörüler yakından takip ediliyor. Bu açıdan gözler Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün enflasyon raporunu açıkladığı toplantıya çevrildi. Erkan, "Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" dedi. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.