Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2023 KASIM AYI HALKA ARZ TAKVİMİ! Cem Zeytin, Altınkılıç, Penti, Tavuk Dünyası, Alcas Metal, Artemis Halı...

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra şirketlerin halka arz süreci başladı. İşte Kasım ayı halka arz takvimi...
Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra şirketlerin halka arz süreci başladı. İşte Kasım ayı halka arz takvimi...
BU HAFTA (30 EKİM-3 KASIM) HALKA ARZ VAR MI?
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta yalnızca bir şirketin halka arzına onay verdi. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş., bu hafta talep toplama yoluyla halka arz olacak. Şirketin payları MARBL kodu ile 2 - 3 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak.
KASIM AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Kasım ayında, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş şirketi halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmanın 2-3 Kasım 2023 tarihinde halka arz olacağı açıklandı.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.- Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. - Başvuru Sürecinde
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi