Hesaplara 12.500 TL yatacak! Duyuru bu sabah 06:30’da geldi! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alan SGK emeklileri! 3 yıl boyunca...

Emekli maaşı alanlar için büyük bir fırsat! SSK, Bağkur, EYT ve Emekli Sandığı emeklileri maaşına göre promosyon ödemesi alabilecek. Ek gelir kapısı aralanıyor! Peki, nasıl mı? Bankaların emekli promosyon ödemeleri son dönemde önemli ölçüde arttı. Daha fazla para alabilmek için hızlı davranın. Sadece 3 yıl boyunca aylık taşıma taahhüdü vererek, her ay otomatik olarak hesabınıza ek bir gelir kazanabilirsiniz. İşte banka bazında sunulan emekli promosyon fırsatları...

* AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

* DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

* GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

* KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

* ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

* QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

* TEB: Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Maaşa göre toplam promosyon tutarı, 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira oluyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

* VAKIFBANK: Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar ilave 1.000 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

3 YIL DETAYI

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda kampanyalar hareketlendi. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere bankaların ödediği tutar 12 bin 500 liraya kadar yükseldi. Kimi hiçbir ek koşul getirmeden kimi de fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak kolayca promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusunda 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu da değerlendirilebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.

İYİLEŞTİRME DE YÜKSELTECEK

Promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.