90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 👷🏻 Kabine sonrası taşerona kadro çıktı mı? TYP, 4D işçilere kadro şartları ve tarihi...

90 BİN TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?



Şu anda 90 bin taşeron işçi, kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesi, taşerona kadro düzenlemesi için büyük bir adım olacak. Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi. Erdem, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.