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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 👷🏻 Kabine sonrası taşerona kadro çıktı mı? TYP, 4D işçilere kadro şartları ve tarihi...

90 bin taşerona kadro son dakika! Bugün Türkiye'de merakla beklenen gelişmelerden biri olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleşiyor. Bu toplantıda ekonomi başlıkları arasında yer alan taşeron işçilere kadro verilmesi konusu da gündeme gelecek. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kabine Toplantısı kararları neler ve taşerona kadro çıktı mı soruları yer alıyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları ve taşerona kadro hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:36 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:36
90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 👷🏻 Kabine sonrası taşerona kadro çıktı mı? TYP, 4D işçilere kadro şartları ve tarihi...

Taşerona kadro kimleri kapsıyor sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2 haftalık aranın ardından Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki, taşerona kadro ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI!

2 haftalık aranın ardından Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.Toplantının gündeminde ekonomi başlıkları dikkat çekiyor. Buna göre 90 bin taşerona kadro üzerine de görüşmeler yapılacak.

Toplantı sonrası alınan kararlara haberimizden anında ulaşabiilirsiniz.

90 BİN TAŞERONA KADRO ÇIKACAK MI?

Şu anda 90 bin taşeron işçi, kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu sorunun çözülmesi, taşerona kadro düzenlemesi için büyük bir adım olacak. Faruk Erdem, 2. torba yasada taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yer alacağını söyledi. Erdem, "Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz" dedi.

Meclis'in açılmasıyla birlikte, taşeron işçileri ilgilendiren kadro düzenlemelerinin 2. torba yasa içerisinde ele alınması bekleniyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda önemli açıklamalarda bulundu ve hükümetin bu konuya büyük bir odaklandığını belirtti.

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