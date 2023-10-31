Kabine Toplantısı kararları son dakika! 31 Ekim 2023 Salı Kabine Toplantısı kararları neler? Evlilik kredisi, prim gün sayısı, memur ve emekli zammı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Bu nedenle toplantı sonucunda alınacak kararlar merak konusu oldu. İşte detaylar...

KABİNE GÜNDEMİ Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak: Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.