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Kabine Toplantısı kararları son dakika! 31 Ekim 2023 Salı Kabine Toplantısı kararları neler? Evlilik kredisi, prim gün sayısı, memur ve emekli zammı...

Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının gündeminde dikkat çeken konular arasında memur ve emekli maaş zammı, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi bulunuyor. Ayrıca, İsrail-Filistin çatışması gibi uluslararası kritik konuların da masaya yatırıldığı belirtiliyor. En dikkat çeken kararlardan biri, memurlar ve emekliler için maaş zammı oldu. Toplantı sonucunda, memur ve emekli maaşlarına önemli bir artış duyurusu yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İşte 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı kararları ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:00 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:00
Kabine Toplantısı kararları son dakika! 31 Ekim 2023 Salı Kabine Toplantısı kararları neler? Evlilik kredisi, prim gün sayısı, memur ve emekli zammı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Bu nedenle toplantı sonucunda alınacak kararlar merak konusu oldu. İşte detaylar...

KABİNE GÜNDEMİ

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak: Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

PRİM GÜN SAYISI

Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde.Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.
Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor..

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