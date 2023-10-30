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2. Torba Yasa maddeleri şekillendi! Meclis o tarihi işaret etti; 4D'li taşerona kadro, 5000 prim indirimi, Mini EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik, 1.20 konut kredisi...

Gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen torba yasa tasarısı, dikkatle takip edilen bir gelişme haline geldi. Tasarının içeriğine göre, "Aile ve Gençlik Bankası"nın kurulması, "faizsiz evlilik kredisi" sağlanması ve "ev hanımlarına emeklilik düzenlemeleri" hayata geçirilmesi planlanıyor. Aynı zamanda Bağkur prim indirimi ve taşerona kadro gelişmeleri de bekleniyor. Peki, 2. Yeni torba yasada neler ve hangi maddeler var? Torba yasa çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 14:40 Güncelleme 30 Ekim 2023, 14:40
2. Torba Yasa maddeleri şekillendi! Meclis o tarihi işaret etti; 4D’li taşerona kadro, 5000 prim indirimi, Mini EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik, 1.20 konut kredisi... 1

TBMM'de devam eden torba kanun teklifi hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emeklilere ek 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti. Torba kanun teklifi içinde ekonomiye yönelik birçok önemli madde de bulunuyor. Bunlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, faizsiz evlilik kredisi sağlanması ve ev hanımlarının emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. İşte detaylar...

2. Torba Yasa maddeleri şekillendi! Meclis o tarihi işaret etti; 4D’li taşerona kadro, 5000 prim indirimi, Mini EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik, 1.20 konut kredisi... 2

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri, Meclis'te görüşülecek düzenlemeler arasında yer alıyor: Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması. Bu banka, gelirlerini petrol, doğalgaz ve maden varlıklarından sağlayacak ve birçok sosyal yardımı finanse etmek için kullanılacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından özellikle evlilik kredileri ve ev kadınlarının sosyal güvenceleri gibi konularda önemli gelişmeler bekleniyor.

2. Torba Yasa maddeleri şekillendi! Meclis o tarihi işaret etti; 4D’li taşerona kadro, 5000 prim indirimi, Mini EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik, 1.20 konut kredisi... 3

Petrol ve Doğalgazdan Gelen Destek
Ailelere ve gençlere yönelik destekler için hayata geçirilecek bankanın temel gelir kaynağı, Karadeniz'de bulunan doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir bölümünü oluşturacak. Banka kurulduktan sonra evlenen gençlere yönelik olarak 150 bin liraya kadar faizsiz kredi fırsatı sunulacak.

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