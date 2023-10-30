2. Torba Yasa maddeleri şekillendi! Meclis o tarihi işaret etti; 4D'li taşerona kadro, 5000 prim indirimi, Mini EYT paketi ile 5 yıl erken emeklilik, 1.20 konut kredisi...

1 TBMM'de devam eden torba kanun teklifi hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan emeklilere ek 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti. Torba kanun teklifi içinde ekonomiye yönelik birçok önemli madde de bulunuyor. Bunlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, faizsiz evlilik kredisi sağlanması ve ev hanımlarının emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. İşte detaylar...

2 Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri, Meclis'te görüşülecek düzenlemeler arasında yer alıyor: Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması. Bu banka, gelirlerini petrol, doğalgaz ve maden varlıklarından sağlayacak ve birçok sosyal yardımı finanse etmek için kullanılacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından özellikle evlilik kredileri ve ev kadınlarının sosyal güvenceleri gibi konularda önemli gelişmeler bekleniyor.