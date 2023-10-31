17.103 TL asgari ücret + 18.356 TL emekli + 34.907 TL memur zammı! SSK, Bağ-Kur’luya %52.18 zam açığa çıktı! 2024 memur, asgari ücret zam tarifesi...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI!

Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem Ocak hem de Temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor. Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak.