17.103 TL asgari ücret + 18.356 TL emekli + 34.907 TL memur zammı! SSK, Bağ-Kur’luya %52.18 zam açığa çıktı! 2024 memur, asgari ücret zam tarifesi...

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın yeni maaşları ortaya çıkacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı 2023 için son çıkan rakamları sizler için derledik. İşte zamlı emekli maaşları ve tüm merak edilenler...
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın yeni maaşları ortaya çıkacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zammı 2023 için son çıkan rakamları sizler için derledik. İşte zamlı emekli maaşları ve tüm merak edilenler...
ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
Yüzde 68.73'lük tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 40.87 olarak gerçekleşecek. Zam oranına ilişkin 2 tahmin daha bulunuyor.
EK İYİLEŞTİRME MASADA
Emeklilere yapılacak artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Ocak ayı zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sürerken, eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİ ZAMLI TABLO!
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|7,500.00
|10,565.25
|7,600.00
|10,706.12
|7,700.00
|10,846.99
|7,800.00
|10,987.86
|7,900.00
|11,128.73
|8,000.00
|11,269.60
|8,100.00
|11,410.47
|8,200.00
|11,551.34
|8,300.00
|11,692.21
|8,400.00
|11,833.08
|8,500.00
|11,973.95
|8,600.00
|12,114.82
|8,700.00
|12,255.69
|8,800.00
|12,396.56
|8,900.00
|12,537.43
|9,000.00
|12,678.30
|9,050.00
|12,748.74
|9,100.00
|12,819.17
|9,200.00
|12,960.04
|9,300.00
|13,100.91
|9,400.00
|13,241.78
|9,500.00
|13,382.65
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|9,600.00
|13,523.52
|9,700.00
|13,664.39
|9,800.00
|13,805.26
|9,900.00
|13,946.13
|10,000.00
|14,087.00
|10,100.00
|14,227.87
|10,200.00
|14,368.74
|10,300.00
|14,509.61
|10,400.00
|14,650.48
|10,500.00
|14,791.35
|10,600.00
|14,932.22
|10,700.00
|15,073.09
|10,800.00
|15,213.96
|10,900.00
|15,354.83
|11,000.00
|15,495.70
|11,100.00
|15,636.57
|11,200.00
|15,777.44
|11,300.00
|15,918.31
|11,400.00
|16,059.18
|11,500.00
|16,200.05
|11,600.00
|16,340.92
|11,700.00
|16,481.79
|11,800.00
|16,622.66
|11,900.00
|16,763.53
|12,000.00
|16,904.40
|12,100.00
|17,045.27
|12,200.00
|17,186.14
|12,400.00
|17,467.88
|12,500.00
|17,608.75
|12,600.00
|17,749.62
|12,700.00
|17,890.49
|12,800.00
|18,031.36
|12,900.00
|18,172.23
MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.383,93 TL
Memur- (Üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 34.907,05 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.950,93 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.562,06 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.650,25 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.931,15 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 83.636,61 TL
Hemşire- (Üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.236,39 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 50.405,06 TL
Teknisyen- (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 35.820,13 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 73.235,10 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.336,93 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 42.032,12 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.031,05 TL
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 54.649,74 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.368,51 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 18.356,71 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 31.761,87 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 23.114,24 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.728,08 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 16.180,54 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 39.424,13 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 43.143,03 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
ASGARİ ÜCRET ZAMMI!
Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem Ocak hem de Temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor. Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması bekleniyor. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış olursa yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak.
ÖZEL SEKTÖR ZAMMI
Asgari ücrette yapılan artışlar özel sektör çalışanlarının gelirlerini de yukarı doğru çekiyor. Asgari ücretle çalışanların maaşı artınca onların üzerindeki ücretlerde de yüksel me oluyor. Özel sektörde de genelde asgari ücrete yapılan artış oranları baz alınıyor. Bu arada asgari ücretteki vergi istisnasının devam etmesi bekleniyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Aynı zamanda diğer ücretlerdeki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor.