2 şarta uyan hemen başvursun! SGK SSK BAĞKUR’lular iki hatta üç emekli maaşı birden alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı gibi tüm sigorta kolları için sunduğu çift maaş fırsatı az biliniyor. Bazı durumda SGK'ya bağlı olarak emekli maaşı alanlar, çift maaş alma hakkına sahip oluyor. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduklarına bakılmaksızın, vefat eden eşlerinden dul aylığı da alarak çift maaş alabiliyor.