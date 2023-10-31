2 şarta uyan hemen başvursun! SGK SSK BAĞKUR’lular iki hatta üç emekli maaşı birden alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı gibi tüm sigorta kolları için sunduğu çift maaş fırsatı az biliniyor. Bazı durumda SGK'ya bağlı olarak emekli maaşı alanlar, çift maaş alma hakkına sahip oluyor. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduklarına bakılmaksızın, vefat eden eşlerinden dul aylığı da alarak çift maaş alabiliyor.
SADECE O KİŞİLERE ÖDENİYOR
SGK'dan emeklinin çift maaş alabilmesi için örneğin; SSK veya Bağ Kur kapsamında sigortalı olarak çalışmış eşi vefat eden kişiler, maaşlarının yüzde 50'sine kadar dul aylığı alabilirler.
Bu hakkın en güzel yanı, hem kadın hem de erkek emekliler için geçerli olmasıdır. Aynı zamanda Emekli Sandığı (4/C) kapsamında yer alan eşler için yakınlarının yüzde 75 oranında ek maaş alma imkanı sunulmaktadır.