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2 şarta uyan hemen başvursun! SGK SSK BAĞKUR'lular iki hatta üç emekli maaşı birden alabilirsiniz

Emekliler için heyecan verici bir açıklama geldi. O şarta uyanlar aynı anda iki emekli maaşı alma hakkına sahip. Tüm sigorta kollarına mensup emeklilere yönelik çift maaş fırsatı çoğu kişi tarafından pek bilinmiyor. Bu az bilinen uygulama, şartları sağlayan bazı kişiler için 3 maaşa kadar çıkabilen bir imkan sunuyor. Ayrıca bu uygulamadan emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler de faydalanabiliyor. İşte SGK'dan çift maaş alma yöntemleri!

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:36 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:36
2 şarta uyan hemen başvursun! SGK SSK BAĞKUR’lular iki hatta üç emekli maaşı birden alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı gibi tüm sigorta kolları için sunduğu çift maaş fırsatı az biliniyor. Bazı durumda SGK'ya bağlı olarak emekli maaşı alanlar, çift maaş alma hakkına sahip oluyor. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduklarına bakılmaksızın, vefat eden eşlerinden dul aylığı da alarak çift maaş alabiliyor.

SADECE O KİŞİLERE ÖDENİYOR

SGK'dan emeklinin çift maaş alabilmesi için örneğin; SSK veya Bağ Kur kapsamında sigortalı olarak çalışmış eşi vefat eden kişiler, maaşlarının yüzde 50'sine kadar dul aylığı alabilirler.

Bu hakkın en güzel yanı, hem kadın hem de erkek emekliler için geçerli olmasıdır. Aynı zamanda Emekli Sandığı (4/C) kapsamında yer alan eşler için yakınlarının yüzde 75 oranında ek maaş alma imkanı sunulmaktadır.

Kadın emekliler için ise özel bir fırsat sunulmaktadır. Bazı özel durumlarda emekli kadın sigortalılar 3 maaşa kadar ödeme alabilirler. Ancak bunun için ilgili mevzuatta belirlenen bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Çift Maaş Alma Şartları

Kendi emekleri karşılığında SGK'dan emekli olmayı başaran bir kadın, vefat eden sigortalı kocasının ölümünden sonra dul aylığı alarak SGK'dan çift maaş alma hakkına sahip olabilir.

Öte yandan Emekli Sandığı kapsamında vefat eden babasından geriye de kişinin yetim aylığı alabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

SGK tarafından belirlenen dul ve yetim aylığı alma şartlarının sağlanması halinde, tüm vatandaşlar çift maaş uygulamasından yararlanabilirler.

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