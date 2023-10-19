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Devletten elektrik yardımı! e-devlet ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ başvuru ekranı! Aylık 150, 187, 225 TL destek ödemesi...

Devlet tarafından ödenen elektrik desteği müjdesi geldi! 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı vatandaşlara yönelik "Elektrik Tüketim Desteği Programı" başlatıldı. İşte elektrik faturası yardımı şartları ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 18:00 Güncelleme 19 Ekim 2023, 18:02
Devletten elektrik yardımı! e-devlet ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ başvuru ekranı! Aylık 150, 187, 225 TL destek ödemesi...

Ülke genelinde sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere ve kronik hastalığı olan kişilere yönelik "Elektrik Tüketim Desteği Programı" başladı. Bu program, sayesinde elektrik faturalarınızı çok daha kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. İşte elektrik faturası yarddımı başvuru detayları...

ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

🔶1-2 kişilik aileler için: 75 kWh (112,63 TL)

🔶3 kişilik aileler için: 100 kWh (150,17 TL)

🔶4 kişilik aileler için: 125 kWh (187,71 TL)

🔶5 veya daha fazla kişilik aileler için: 150 kWh (225,25 TL)

BAŞVURU ŞARTLARI VE ŞEKLİ

Program düzenli sosyal yardım programlarına katılan ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Başvuru yapmak için sadece kimlik belgeniz ve evinizin elektrik faturasıyla en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Destek miktarı, aylık elektrik tüketiminize göre belirlenmektedir:

DESTEK ÖDEMESİ HAKKINDA DETAYLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK DESTEĞİ

Programın ikinci bölümü, kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaza ihtiyaç duyan kişileri kapsamaktadır. Bu desteğe hak kazanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Kronik hastalığınıza dair bir sağlık raporu, kimlik belgeniz ve mesken tipi elektrik faturasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Kabul edilen başvurular, her bir kronik hasta için aylık 150 kWh (225,25 TL) elektrik faturasını karşılayacak destek alır.

Bu program, her ay düzenli olarak ödemeleri sağlar ve vatandaşların elektrik faturalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olmayı hedefler. Elektrik Tüketim Desteği Programı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilirsiniz. Amacımız, herkesin elektrik ihtiyacını karşılamak ve kronik hastalarımıza destek olmaktır.


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