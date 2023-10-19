Devletten elektrik yardımı! e-devlet ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ başvuru ekranı! Aylık 150, 187, 225 TL destek ödemesi...

Ülke genelinde sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere ve kronik hastalığı olan kişilere yönelik "Elektrik Tüketim Desteği Programı" başladı. Bu program, sayesinde elektrik faturalarınızı çok daha kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. İşte elektrik faturası yarddımı başvuru detayları...
ASGARİ ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?
🔶1-2 kişilik aileler için: 75 kWh (112,63 TL)
🔶3 kişilik aileler için: 100 kWh (150,17 TL)
🔶4 kişilik aileler için: 125 kWh (187,71 TL)
🔶5 veya daha fazla kişilik aileler için: 150 kWh (225,25 TL)
BAŞVURU ŞARTLARI VE ŞEKLİ
Program düzenli sosyal yardım programlarına katılan ihtiyaç sahibi ailelere yöneliktir. Başvuru yapmak için sadece kimlik belgeniz ve evinizin elektrik faturasıyla en yakın PTT şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Destek miktarı, aylık elektrik tüketiminize göre belirlenmektedir:
DESTEK ÖDEMESİ HAKKINDA DETAYLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ