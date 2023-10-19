Devletten elektrik yardımı! e-devlet ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ başvuru ekranı! Aylık 150, 187, 225 TL destek ödemesi...

Programın ikinci bölümü, kronik hastalığı nedeniyle tıbbi cihaza ihtiyaç duyan kişileri kapsamaktadır. Bu desteğe hak kazanmak için başvuru yapmanız gerekmektedir. Kronik hastalığınıza dair bir sağlık raporu, kimlik belgeniz ve mesken tipi elektrik faturasıyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Kabul edilen başvurular, her bir kronik hasta için aylık 150 kWh (225,25 TL) elektrik faturasını karşılayacak destek alır.

Bu program, her ay düzenli olarak ödemeleri sağlar ve vatandaşların elektrik faturalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olmayı hedefler. Elektrik Tüketim Desteği Programı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilirsiniz. Amacımız, herkesin elektrik ihtiyacını karşılamak ve kronik hastalarımıza destek olmaktır.