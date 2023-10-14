Tutarlar az evvel yenilendi %49.46 zam... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Dul maaşı, 65 yaş aylığı! Sosyal yardım alanlara müjde var

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek.

Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.