BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,95 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 8.093,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.