SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Devletten evlenecek gençlere destek: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler?

Aile ve Gençlik Bankası’nın evlenecek gençlere vereceği faizsiz kredide yaş aralığı belli oldu. İlk evliliği yapma şartı getirilirken, ekonomik duruma da bakılacak.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:42
Devletten evlenecek gençlere destek: Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartlar neler?

HABERİ
SESLİ DİNLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu kapsamda evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. Pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi.

MECLİS'E GELECEK
AK Parti, 14 Mayıs seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini yerine getirmeye devam ediyor. Üniversitelilere vergisiz cep telefonu, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet, ev kadınlarına prim desteği, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatı sağlayacak olan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın en önemli başlığı da yeni evlenecek gençlere verilecek kredi olacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Uygulamada yaş aralığı da belirlendi. 150 bin liralık kredi 18-25 yaş arasında ilk kez evlenecek çiftlere verilecek. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumuna da bakılacak.

ÖNCE 11 İLDE
Uygulamada pilot bölge olarak da 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri ilk olarak Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Son yapılan çalışmalara göre bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yeraltı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.
Fatma GÖKSU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!
İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...
SON DAKİKA