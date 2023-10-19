Tek bir dilekçeyle emekli maaşı alın! EYT’de primi eksik olanlara B planı açıklandı! 25 yıl sigortası olan...

Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...

Türkiye'de ev hanımları ve isteğe bağlı olarak sigortalı çalışmayan bireyler de emeklilik hakkı kazanabilirler. İsteğe bağlı sigortalılık, sosyal güvence sistemine dahil olmayı isteyen kişiler için bir seçenek sunar. İşte isteğe bağlı sigortalılık ile emeklilik hakkı kazanma süreci...

1. İsteğe Bağlı Sigortalı Olma:

SSK veya Bağ-Kur gibi zorunlu sigorta sistemlerine dahil olmayan ve çalışmayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar, kendi belirledikleri bir prim tutarı öderler.

2. Başvuru Süreci:

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan "isteğe bağlı sigortası giriş bildirgesi"ni doldurmalıdır. Bu bildirgeyi doldurduktan sonra, ikamet ettiğiniz ilin SGK merkezine veya il müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.