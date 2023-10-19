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Tek bir dilekçeyle emekli maaşı alın! EYT'de primi eksik olanlara B planı açıklandı! 25 yıl sigortası olan...

Emeklilikle ilgili son zamanlarda dikkat çeken önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur gibi zorunlu sosyal güvenlik sistemlerine bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyen gruplar için çalışmadan emeklilik fırsatları sunuluyor. İşte bu konudaki dikkat çeken detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 15:34 Güncelleme 19 Ekim 2023, 15:36
Tek bir dilekçeyle emekli maaşı alın! EYT’de primi eksik olanlara B planı açıklandı! 25 yıl sigortası olan...

Türkiye'de ev hanımları ve isteğe bağlı olarak sigortalı çalışmayan bireyler de emeklilik hakkı kazanabilirler. İsteğe bağlı sigortalılık, sosyal güvence sistemine dahil olmayı isteyen kişiler için bir seçenek sunar. İşte isteğe bağlı sigortalılık ile emeklilik hakkı kazanma süreci...

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Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...

1. İsteğe Bağlı Sigortalı Olma:

SSK veya Bağ-Kur gibi zorunlu sigorta sistemlerine dahil olmayan ve çalışmayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar, kendi belirledikleri bir prim tutarı öderler.

2. Başvuru Süreci:

İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan "isteğe bağlı sigortası giriş bildirgesi"ni doldurmalıdır. Bu bildirgeyi doldurduktan sonra, ikamet ettiğiniz ilin SGK merkezine veya il müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

3. Prim Ödeme:

İsteğe bağlı sigortalılar, her ay kendi belirledikleri bir prim tutarını öderler. En düşük prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'sine denk gelir. Ödediğiniz primin bir kısmı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi olarak ayrılırken, diğer bir kısmı genel sağlık sigortası primine yönlendirilir.

4. Emeklilik Koşulları:

İsteğe bağlı sigortalılar, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılırlar. Bu nedenle, emeklilik koşulları da Bağ-Kur'a tabi olarak belirlenir. Örneğin, isteğe bağlı sigortalılar 9000 gün (25 yıl) prim ödemek zorundadır ve 65 yaşında emekli olabilirler.

Prim Tutarları:

Ödediğiniz prim tutarı, kendinizin belirlediği bir aralıkta olabilir. Minimum prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanırken, maksimum prim tutarı brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'sini aşamaz.

Belirlediğiniz prim tutarı, emekli maaşınızı etkileyebilir. Daha yüksek prim ödemek, emekli maaşınızın artmasına katkı sağlar.

Unutmayın ki prim tutarları zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle güncel prim tutarlarını takip etmek önemlidir.

İsteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan kişiler de sosyal güvence altına alınabilir ve emeklilik hakkı kazanabilirler. Ancak emeklilik koşulları ve prim tutarları konusunda dikkatli ve güncel bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu nedenle, SGK veya ilgili kurumlarla iletişime geçmek ve resmi bilgilere başvurmak faydalı olacaktır.


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