Tek bir dilekçeyle emekli maaşı alın! EYT’de primi eksik olanlara B planı açıklandı! 25 yıl sigortası olan...

4. Emeklilik Koşulları:
İsteğe bağlı sigortalılar, Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılırlar. Bu nedenle, emeklilik koşulları da Bağ-Kur'a tabi olarak belirlenir. Örneğin, isteğe bağlı sigortalılar 9000 gün (25 yıl) prim ödemek zorundadır ve 65 yaşında emekli olabilirler.
Prim Tutarları:
Ödediğiniz prim tutarı, kendinizin belirlediği bir aralıkta olabilir. Minimum prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanırken, maksimum prim tutarı brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'sini aşamaz.
Belirlediğiniz prim tutarı, emekli maaşınızı etkileyebilir. Daha yüksek prim ödemek, emekli maaşınızın artmasına katkı sağlar.
Unutmayın ki prim tutarları zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle güncel prim tutarlarını takip etmek önemlidir.
İsteğe bağlı sigortalılık ile çalışmayan kişiler de sosyal güvence altına alınabilir ve emeklilik hakkı kazanabilirler. Ancak emeklilik koşulları ve prim tutarları konusunda dikkatli ve güncel bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu nedenle, SGK veya ilgili kurumlarla iletişime geçmek ve resmi bilgilere başvurmak faydalı olacaktır.