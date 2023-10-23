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Ekim ayı temettü veren hisseler! Prkme, Tüpraş, Çimsa, Ford Otosan, Makim, Vakıf Menkul, Bizim Gıda... 2023 Ekim TEMETTÜ TAKVİMİ!

Yatırımcılar için temettü takvimi, portföylerini çeşitlendirmek ve ek gelir elde etmek isteyenler için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Ekim ayı temettü takvimi de birçok yatırımcı tarafından merakla beklenmektedir. Yatırımcılar, temettü ödemelerini ve ilgili şirketlerin finansal durumunu dikkatlice analiz etmelidirler. Ayrıca vergi ve diğer yasal gereklilikleri de göz önünde bulundurarak yatırım kararları almalıdırlar. İşte 2023 Ekim temettü takvimi...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:26 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:26
Ekim ayı temettü veren hisseler! Prkme, Tüpraş, Çimsa, Ford Otosan, Makim, Vakıf Menkul, Bizim Gıda... 2023 Ekim TEMETTÜ TAKVİMİ!

Ekim ayı temettü veren hisseler listesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte yatırımcılar için heyecanlı bir döneme giriş yapıldı. Bu ay içerisinde 12 büyük şirket, hissedarlarına kar payı dağıtımı yapmak için hazırlıklara başladı. Bu hisseler, yatırımcılar için ek gelir fırsatları sunuyor ve portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Özellikle Prkme, Tüpraş, Çimsa, Ford Otosan, Makim, Vakıf Menkul, Bizim Gıda temettü tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Ekim 2023 temettü takvimi...

EKİM 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ

🔴 VKFYO: 25 Ekim

🔴 GRSEL: 27 Ekim

🔴 OSMEN: 27 Ekim

🔴 SDTTR: 27 Ekim

🔴 FROTO: 30 Ekim

🔴 OZSUB: 31 Ekim

TÜPRAŞ TEMETTÜ YATTI MI, SAAT KAÇTA HESABA GEÇER?

Tüpraş, 28 Eylül 2023 tarihine kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunan yatırımcılara ödeme yapacak. Temettü dağıtımı 3 Ekim 2023 Salı günü itibarıyla başladı.Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak. Tüpraş temettü ödemeleri 3 Ekim 2023 Salı günü öğleden sonra saat 14.00-15.00 civarı hesaplara yatmaya başladı.

FORD OTOSAN TEMETTÜ TARİHİ 2023

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO)n Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini duyurdu. Açıklamada, yönetim kurulunun temettü karanı 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında aldığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, ortaklara 10 milyar 443 milyon 81 bin lira tutarında nakit kâr payı dağıtılacak.

Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10 milyar 443 milyon liranın, 15 milyon 633 bin lirası diğer sermaye yedeklerinden, 1 milyar 130 milyon 228 bin lirası yasal yedeklerden, 9 milyar 285 milyon 400 bin lirası olağanüstü yedeklerden ve 11 milyon 818 bin lirası da geçmiş yıl kârlarından karşılanacak. Temettü dağıtımı, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılacak.


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