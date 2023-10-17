Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı kaç TL?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında yer alan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırımcılar ve ilgilenenler tarafından merakla beklenen halka arz detaylarını açıkladı. İşte Vera Konsept GYO'nun halka arzına dair önemli detaylar...
VERA KONSEPT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Vera Konsept GYO halka arz başvuru süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde olacak.
VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.
VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZI BİREYSEL Mİ, EŞİT Mİ OLACAK?
Vera Konsept GYO halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.