Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı kaç TL?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında yer alan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırımcılar ve ilgilenenler tarafından merakla beklenen halka arz detaylarını açıkladı. İşte Vera Konsept GYO'nun halka arzına dair önemli detaylar...