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Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı kaç TL?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept GYO'nun halka arzına yeşil ışık yaktı. Bu kararla birlikte, yatırımcılar Vera Konsept GYO'nun halka arzıyla ilgili önemli bilgilere ulaşmak istiyorlar. İşte bu halka arzın ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 11:07 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:07
Vera Konsept halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri nasıl? Vera Konsept Gayrimenkul kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı kaç TL?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzlar arasında yer alan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yatırımcılar ve ilgilenenler tarafından merakla beklenen halka arz detaylarını açıkladı. İşte Vera Konsept GYO'nun halka arzına dair önemli detaylar...

VERA KONSEPT GYO NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Vera Konsept GYO halka arz başvuru süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde olacak.

VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(VRGYO)" olacak.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZI BİREYSEL Mİ, EŞİT Mİ OLACAK?

Vera Konsept GYO halka arzı taslak izahnameye göre tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

VERA KONSPET GYO (VRGYO) HALKA ARZ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.


Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.


Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.


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