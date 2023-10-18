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Migros, BİM, ŞOK, A101 dahil tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalacak! Kasa kısmında... Ve düğmeye basıldı!

Migros, BİM, ŞOK, A101 gibi tüm büyük market zincirleri, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla ilgilenen işletmeler olarak dikkat çekiyor. Ve şimdi, bu marketlerin verileriyle ilgili önemli bir değişiklik gündemde. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sisteme, şubelerine ilişkin verileri aktaracaklar. Bu karar, gıda perakende sektörünün veri yönetiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Market zincirleri, satışa sundukları ürünlerin ve şubelerinin verilerini, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sisteme aktaracaklar. Bu, sektörde daha fazla şeffaflık ve veri paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:20 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:20
Migros, BİM, ŞOK, A101 dahil tüm marketlerde görenin ağzı bir karış açık kalacak! Kasa kısmında... Ve düğmeye basıldı!

Marketlerde alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Karar çıktı. Bundan böyle her şey çok farklı işleyecek! Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Migros, BİM, ŞOK, A101 dahil tüm marketlerde uygulamaya konuldu. Ancak şube sayısının 200'den fazla olması şartı aranıyor. Veriler, Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarılacak Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ile birlikte zincir mağazalara yönelik yeni kurallar getirildi. İşte detaylar...

81 ile yaşayan milyonlarca vatandaş her gün zincir marketlerde alışveriş yapıyor. Bu noktada alınan yeni karar tüm vatandaşları kapsıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğe "Veri Paylaşımı" başlıklı madde eklendi.

Buna göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu.

Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek.

Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek.

Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için geri kazanım katılım payı tutarlarında da düzenleme yapıldı.

ZİNCİR MARKET VE ZİNCİR MAĞAZALARDA ZORUNLU OLDU

Ayrıca "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda oldu.

Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.


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