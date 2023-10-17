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Piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi 2,27 artışla 8.115,01 puandan tamamladı! Altının kilogram fiyatı ise 1 milyon 712 bin lira oldu

Son dakika ekonomi haberleri... 17 Ekim' de BIST 100 günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 değer kazanarak 8.115,01'den tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise günü 1 milyon 712 bin liradan günü kapattı. İşte piyasalarda gün sonu...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 18:48 Güncelleme 17 Ekim 2023, 18:56
Piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi 2,27 artışla 8.115,01 puandan tamamladı! Altının kilogram fiyatı ise 1 milyon 712 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 180,44 puan artarak 8.115,01'den kapandı.

Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

BIST 100 endeksi, güne 28,03 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.908,13, en yüksek 8.115,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 8.115,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi yüzde 2,27, mali endeks yüzde 2,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.925 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 712 bin liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 27,53'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,8524 lira, satışta 27,9640 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,8169 lira, satışta 27,9283 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 88,8 dolardan işlem görüyor.

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