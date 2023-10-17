BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,39 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 8.505,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 93'ü prim yaptı, 7'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Odaş Elektrik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.