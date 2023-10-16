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ŞOK market yüzde 50 indirimli ürünler listesi! Fiyatlar yarı yarıya düştü! 100'lü halde satılıyor! Zeytin, çay, deterjan, bebek bezi, beyaz eşya...

ŞOK marketlerinde yüzde 50'ye varan indirimler uygulandı. Zeytin, çay, pusing, tıraş bıçağı gibi ürünlerde %50 indirim yapılırken, gazoz, makarna sosu, meyve topu, ağız bakım suyu, diş macunu, oda kokusu gibi ürünlerse yüzde 40 indirim gerçekleştirildi. Diğer bazı ürünlerde de indirim %30 olarak uygulandı. 100'lü Lipton yellow çay 149 TL'den 74.95'e düştü. İşte ŞOK market yüzde 50 indirimli ürünler listesi!

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:45 Güncelleme 16 Ekim 2023, 11:47
ŞOK market yüzde 50 indirimli ürünler listesi! Fiyatlar yarı yarıya düştü! 100’lü halde satılıyor! Zeytin, çay, deterjan, bebek bezi, beyaz eşya...

ŞOK'ta büyük indirim kampanyası başladı. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam 1000 üründe dev indirimler uygulandı. Ekim ayı bitmeden kapış kapış gidiyor. İşte ŞOK indirim kataloğu full tam liste.

ŞOK %50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK %40 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK %30 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK %25 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 EKİM 2023


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