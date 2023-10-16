ŞOK market yüzde 50 indirimli ürünler listesi! Fiyatlar yarı yarıya düştü! 100’lü halde satılıyor! Zeytin, çay, deterjan, bebek bezi, beyaz eşya...

ŞOK'ta büyük indirim kampanyası başladı. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam 1000 üründe dev indirimler uygulandı. Ekim ayı bitmeden kapış kapış gidiyor. İşte ŞOK indirim kataloğu full tam liste.
ŞOK'ta büyük indirim kampanyası başladı. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam 1000 üründe dev indirimler uygulandı. Ekim ayı bitmeden kapış kapış gidiyor. İşte ŞOK indirim kataloğu full tam liste.
ŞOK %50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
ŞOK %40 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
ŞOK %30 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
ŞOK %25 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
ŞOK EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ