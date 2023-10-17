Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi, günü 8.115,01 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 8.115,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 2,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,63 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile madencilik oldu.

ABD'de, perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7, sanayi üretimi de yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Açıklanan veriler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,85 seviyesini aştı. Analistler, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin hala sıcak olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti. İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD'nin yeni kurallar ile Çin için üretilen Nvidia çiplerinin satışını kısıtlayacağına yönelik haberlerin de piyasalarda satış baskısını artırdığını söyledi.