4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri - CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNÜ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin kuruluşunun coşkuyla kutlandığı özel bir gündür. Bu bayramda emekli vatandaşlar, 5 bin TL'lik ikramiye ve emekli maaşı zammıyla sevindirilecektir. Ödeme tarihlerini öğrenmek ve detaylı bilgilere ulaşmak için, kendi tahsis numaranızı kontrol etmeyi unutmayın. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşı zammı, emekli vatandaşlar için güzel bir sürpriz olacaktır.

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlandığı 29 Ekim'de emekli vatandaşlara verilen özel bir ödemedir. Bu ikramiye, emeklileri sevindirmek ve bayramlarını coşkuyla kutlamalarına destek olmak amacıyla verilir. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldiği için bu ikramiye büyük bir öneme sahiptir.