Altın Konseyi rakamları duyurdu: Dünyada kaç yıl boyunca kullanılacak altın kaldı?

Altın insanlık tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanlar altınla yaklaşık 6 bin yıl önce tanıştı. İlk başlarda sadece dekoratif amaçlar için kullanılan altın, zamanla mücevherlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Milattan önce 3000'lerde ticaretin bir aracı olarak kullanılmaya başlandı. Yani altın, ekonomik değeri olan bir madde olarak varlığını sürdürdü. Dünyada tahmini yüzde kaç altın rezerv i kaldığı ise günümüzde merak edilen başka bir konu.

Altın ı gerçekten özel kılan şey, sınırlı miktarlarda bulunmasıdır. Dünya genelinde bilinen altın rezerv lerinin büyük bir kısmı çıkarılmış durumda ve sadece beşte biri hala yer altında bulunuyor. Bu sınırlı rezervler, altının değerini artırır.

ÇARPICI RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, tarih boyunca toplam 201 bin 296 ton altın madenlerden çıkarıldı. Ancak yer altı rezervlerinde sadece 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediliyor.

Eğer bu altınlar yan yana getirilseydi, sadece 22 metre genişliğinde ve yüksekliğinde bir küp oluştururdu. Bu rakamlar, altın rezervlerinin ne kadar sınırlı olduğunu açıkça göstermektedir.