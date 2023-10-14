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Altın Konseyi rakamları duyurdu: Dünyada kaç yıl boyunca kullanılacak altın kaldı?

Altın, insanlık tarihinde yüzyıllardır birçok farklı amaç için kullanılan çok değerli bir metal olarak biliniyor. Ancak sınırlı rezervleri nedeniyle gelecekte ne olacağı konusunda endişeler artıyor. Dünya genelinde bilinen altın rezervlerinin büyük bir kısmı çıkarılmış durumda ve sadece beşte biri hala yer altında yer alıyor. Dünya Altın Konseyi tarafından sunulan verilere göre yeryüzünde kaç yıllık altın kaldığı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 21:20 Güncelleme 14 Ekim 2023, 21:20
Altın Konseyi rakamları duyurdu: Dünyada kaç yıl boyunca kullanılacak altın kaldı?

Altın insanlık tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanlar altınla yaklaşık 6 bin yıl önce tanıştı. İlk başlarda sadece dekoratif amaçlar için kullanılan altın, zamanla mücevherlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Milattan önce 3000'lerde ticaretin bir aracı olarak kullanılmaya başlandı. Yani altın, ekonomik değeri olan bir madde olarak varlığını sürdürdü. Dünyada tahmini yüzde kaç altın rezervi kaldığı ise günümüzde merak edilen başka bir konu.

SINIRLI REZERVLER

Altını gerçekten özel kılan şey, sınırlı miktarlarda bulunmasıdır. Dünya genelinde bilinen altın rezervlerinin büyük bir kısmı çıkarılmış durumda ve sadece beşte biri hala yer altında bulunuyor. Bu sınırlı rezervler, altının değerini artırır.

ÇARPICI RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, tarih boyunca toplam 201 bin 296 ton altın madenlerden çıkarıldı. Ancak yer altı rezervlerinde sadece 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediliyor.

Eğer bu altınlar yan yana getirilseydi, sadece 22 metre genişliğinde ve yüksekliğinde bir küp oluştururdu. Bu rakamlar, altın rezervlerinin ne kadar sınırlı olduğunu açıkça göstermektedir.

YERYÜZÜNDE KULLANILACAK KAÇ YILLIK ALTIN KALDI?

Dünya genelinde bilinen altın rezervinin büyüklüğü 2020 itibariyle 53 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Lider ülkeler arasında Avustralya, Rusya, ABD ve Peru bulunurken Çin de büyük bir altın üreticisidir.

2020 yılı sonunda, yeni keşifler olmazsa yer altı rezervlerinin tükenmesinin 18 yıl süreceği tahmin edilmektedir. Ancak altın üreticilerinin yapacakları yatırımlar ve yeni keşifler, bilinen rezerv miktarının artabileceği anlamına gelmektedir.

Gelecekteki iki yıl boyunca altın geri dönüşümü baskı altında kalacak ve altın arzı azalacak gibi görünüyor.

Altın stoklarının parasal büyüklüğü

Kullanım - Hacim (ton) - Pay - Parasal değer
Mücevher 93.253 - %46 - 5.8 trilyon $
Yatırım 44.384 - - %22 - 2.8 trilyon $
Merkez bankaları - 34.211 - %17 - 2.1 trilyon $
Diğer - 29.448 - %15 - 1.8 trilyon $
Toplam - 201.296 - %100 - 12.5 trilyon $


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