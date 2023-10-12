SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama

65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Sorusu merak ediliyor. Emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye, Türkiye'de emekli maaşı alan ve belli bir süre emekli olan kişileri kapsayacak. İkramiye, emeklilerin maaşlarının yanı sıra ekstra bir destek olarak verilecek.İkramiye almak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bu şartlar, ikramiyenin kimlere verileceğini belirleyen önemli kriterler arasında olacak. İkramiye ödeme tarihi ise kamuoyuna duyurulduğunda emekliler tarafından kolayca takip edilebilecek. Peki yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:55 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:55
Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzun süredir beklenen ve gündemde sıkça tartışılan 5 bin lira ikramiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yaşlılık maaşı alanların ve emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği bu açıklamalar, ikramiye şartlarına ve kimlerin bu ödemeden faydalanabileceğine dair net bilgiler sunuyor. Peki 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? İşte tüm detaylar...

Emeklilere 5 Bin Lira İkramiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için 5 bin lira ikramiye yapmayı kararlaştırdık. Kasım ayı ortasında ödeme yapılacak." ifadelerini kullanarak emeklilere yönelik bir ikramiye müjdesi verdi. Bu ikramiye, Türkiye'de yaşlılık maaşı olarak bilinen destek ödemesi alan emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecek.

5 Bin Lira İkramiye Şartları Nelerdir?

Emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye, belirli şartlara tabi tutulmuştur. İşte bu şartlar:

Emeklilik Durumu: İkramiyeden yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye'de yaşlılık maaşı alan emekli olmaları gerekmektedir. Yani SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan herhangi bir geliri olmayanlar bu ikramiyeden faydalanabileceklerdir.

Bir Defaya Mahsus: 5 bin lira ikramiye, emekli olan kişilere bir defaya mahsus olarak verilecektir. Yani her yıl tekrarlanmayacak, sadece bir seferlik ödeme olarak yapılacaktır.

Yaşlılık Maaşı Alanlar İkramiye Alabilecek mi?

5 bin lira ikramiye, yaşlılık maaşı alan emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecektir. Bu nedenle yaşlılık maaşı alanlar, bu ikramiyeden yararlanamayacaklardır. İkramiyeden yararlanabilmenin temel şartı, Türkiye'de yaşlılık maaşı olarak bilinen destek ödemesi alan bir emekli olmaktır. Ayrıca, çalışma şartlarına uygun olmayan ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir almayan emekliler de bu ikramiyeden faydalanabilecektir.

İkramiye Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 5 bin lira ikramiye Kasım ayı ortasında ödenecektir. Bu tarih, emekliler için büyük bir beklenti ve heyecan kaynağı olmuş durumda. Ödeme, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Bu ödemenin Kasım ayı ortasında yapılacak olması, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir kış geçirmelerine katkı sağlayacak ve birçok ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olacaktır.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! İşgalci devlet savaş suçu işliyor: 1.1 milyon sivil tehlikede
İsrail sivilleri silahlandırıyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dağıtımı denetledi!
Otorapor
SON DAKİKA