Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzun süredir beklenen ve gündemde sıkça tartışılan 5 bin lira ikramiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yaşlılık maaşı alanların ve emeklilerin büyük bir heyecanla beklediği bu açıklamalar, ikramiye şartlarına ve kimlerin bu ödemeden faydalanabileceğine dair net bilgiler sunuyor. Peki 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? İşte tüm detaylar...
Emeklilere 5 Bin Lira İkramiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları giderebilmek için 5 bin lira ikramiye yapmayı kararlaştırdık. Kasım ayı ortasında ödeme yapılacak." ifadelerini kullanarak emeklilere yönelik bir ikramiye müjdesi verdi. Bu ikramiye, Türkiye'de yaşlılık maaşı olarak bilinen destek ödemesi alan emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecek.
5 Bin Lira İkramiye Şartları Nelerdir?
Emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye, belirli şartlara tabi tutulmuştur. İşte bu şartlar:
Emeklilik Durumu: İkramiyeden yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye'de yaşlılık maaşı alan emekli olmaları gerekmektedir. Yani SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan herhangi bir geliri olmayanlar bu ikramiyeden faydalanabileceklerdir.
Bir Defaya Mahsus: 5 bin lira ikramiye, emekli olan kişilere bir defaya mahsus olarak verilecektir. Yani her yıl tekrarlanmayacak, sadece bir seferlik ödeme olarak yapılacaktır.