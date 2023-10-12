Yaşlılık maaşı alanlar 5.000 TL ikramiye alacak mı? 65 yaş maaşı alanlara ikramiye var mı? Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama

5 bin lira ikramiye, yaşlılık maaşı alan emeklilere bir defaya mahsus olarak verilecektir. Bu nedenle yaşlılık maaşı alanlar, bu ikramiyeden yararlanamayacaklardır. İkramiyeden yararlanabilmenin temel şartı, Türkiye'de yaşlılık maaşı olarak bilinen destek ödemesi alan bir emekli olmaktır. Ayrıca, çalışma şartlarına uygun olmayan ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir almayan emekliler de bu ikramiyeden faydalanabilecektir.

İkramiye Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 5 bin lira ikramiye Kasım ayı ortasında ödenecektir. Bu tarih, emekliler için büyük bir beklenti ve heyecan kaynağı olmuş durumda. Ödeme, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Bu ödemenin Kasım ayı ortasında yapılacak olması, emeklilerin ekonomik olarak daha rahat bir kış geçirmelerine katkı sağlayacak ve birçok ihtiyacını karşılamalarına yardımcı olacaktır.