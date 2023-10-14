Erken emeklilik için nihai karar verildi! 45 meslek için SGK yaş gün tablosu onaylandı

Emeklilik sistemi, belli bir yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren kişilere emekli olma hakkı tanınıyor. Ancak bazı özel meslek gruplarına, erken emeklilik hakkı tanınıyor. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıkarıldı. Bu düzenlemelerle birlikte milyonlarca kişi emeklilik yaşını beklemeden emekli olma şansına kavuşuyor.
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Hakkına Sahip?
Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırılmıştır. İşte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin bazıları:
Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Cıva Üretimi İşleri
Madencilik ve Yeraltı İşleri
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyelerde Çalışanlar
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli
Radyoaktif İşlerde Çalışanlar