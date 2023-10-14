SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Erken emeklilik için nihai karar verildi! 45 meslek için SGK yaş gün tablosu onaylandı

Erken emeklilik sistemi, normal emeklilik yaşından önce çalışanlara büyük avantajlar sunuyor. Bazı meslek grupları işlerinin doğası gereği daha zorlu koşullara maruz kalmakta ve risk faktörleriyle karşılaşıyor. Bu nedenle Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı almaya hak kazanabiliyor. Bu mesleklerde çalışanlar belirli şartları yerine getirerek normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı almaya hakkına sahip oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 13:10 Güncelleme 14 Ekim 2023, 13:13
Erken emeklilik için nihai karar verildi! 45 meslek için SGK yaş gün tablosu onaylandı

Emeklilik sistemi, belli bir yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren kişilere emekli olma hakkı tanınıyor. Ancak bazı özel meslek gruplarına, erken emeklilik hakkı tanınıyor. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıkarıldı. Bu düzenlemelerle birlikte milyonlarca kişi emeklilik yaşını beklemeden emekli olma şansına kavuşuyor.

Hangi Meslekler Erken Emeklilik Hakkına Sahip?

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırılmıştır. İşte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin bazıları:

Demir ve Çelik Fabrikalarında Çalışanlar
Cıva Üretimi İşleri
Madencilik ve Yeraltı İşleri
Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyelerde Çalışanlar
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli
Radyoaktif İşlerde Çalışanlar

Emniyet Çalışanları
Askerler
Basın ve Gazetecilik İşleri
Ebe Mesleği
İtfaiye ve Yangın Söndürme İşlerinde Çalışanlar
Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışanlar

TBMM Yasama Organı Üyeleri
Kurşun ve Arsenik İşleri
Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşler
Hastabakıcı Hemşireler
Diş Hekimleri

Eczacılar
Cam Fabrika ve Atölyelerinde ÇalışanlarAlüminyum Fabrikaları Çalışanları
Hemşireler
Döküm Fabrikalarında Çalışanlar
Çimento Fabrikaları Çalışanları

İhtiyat Pilotları
Kok Fabrikalarında Çalışanlar
Tabipler
Toplum Sağlığı Teknisyenleri
Termik Santral Çalışanları


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
PKK’lı teröristler HDP’li Heval Bozdağ’ın arabasında yakalandı!
İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! İşte yıkımın kareleri...
SON DAKİKA