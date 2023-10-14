Erken emeklilik için nihai karar verildi! 45 meslek için SGK yaş gün tablosu onaylandı

Emeklilik sistemi, belli bir yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren kişilere emekli olma hakkı tanınıyor. Ancak bazı özel meslek gruplarına, erken emeklilik hakkı tanınıyor. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıkarıldı. Bu düzenlemelerle birlikte milyonlarca kişi emeklilik yaşını beklemeden emekli olma şansına kavuşuyor.