Kimler 5.000 TL emekli ikramiyesi alacak? DUL VE YETİM MAAŞI alanlara 5000 TL ikramiye var mı, ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında emeklilere yönelik önemli bir müjde verdi. Çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak, bu ödemenin dul ve yetim maaşı alanları kapsayıp kapsamayacağı vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Peki dul ve yetim maaşı alanlara 5000 TL ikramiye var mı, ne zaman verilecek? Kimler 5.000 TL emekli ikramiyesi alacak? İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, dul ve yetim maaşı alanlar da bu ödemeden yararlanıp yararlanamayacakları konusunda bilgi sahibi olmak istediler. Bu noktada, dul ve yetim maaşı alanların da 5000 TL ikramiyeden faydalanıp faydalanamayacakları açıklığa kavuştu. İşte ayrıntılar:
Dul olup çocuğu olmayan kişiler %75 oranında ikramiye alacak.
Dul olup çocuğu olan kişiler %50 oranında ikramiye alacak.
Yetimler %25 oranında ikramiye alacak.
Buna göre, dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 TL, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 TL, yetimlere ise 1250 TL ödeme yapılması bekleniyor.
CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli ödemenin Kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına geçeceğini belirtti. Bu tarih, emekliler tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir ve maddi anlamda rahatlamalarını sağlayacaktır.
Emekliler, bu ikramiye ödemesinin kendilerine ne zaman yapılacağını ve hesaplarına nasıl geçeceğini merakla takip etmektedir. Bu ödeme, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel bir teşvik olarak düşünülmüş olup, çalışan emeklileri kapsam dışı bırakmaktadır. Dolayısıyla, sadece emekli durumunda olan vatandaşlar bu ödemenin faydalanıcısı olacaklardır.