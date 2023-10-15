Dolandırıcı emlakçılar Ticaret Bakanlığı’na takıldı: Sahte ilana ağır ceza yağdı

Konut ve araçta fahiş fiyatlara savaş açan Ticaret Bakanlığı , bir yandan da sahte gayrimenkul ilanları ile vatandaşları dolandırmaya çalışan emlakçılara karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden ellerinde bulunmayan farklı konut fotoğraflarıyla tüketicileri aldatmaya çalışan 5 gayrimenkul firmasına toplamda 575 bin TL idari para cezası kesti.







İnceleme sonucu alınan kararlara göre bir gayrimenkul firması, satışı yapılan bir daireyi satıştaymış gibi ilanda tutmaya devam etti. Reklam Kurulu'nun incelemesinde "ilandaki dairenin satıldığı, ilanın neden hala aktif olduğu sorulduğunda ise firma tarafından fiyat algısı yaratmak için ilanı kaldırmadıklarının söylendiği, söz konusu ilan ile tüketicileri firmaya yönlendirip daha yüksek fiyatlı daireleri satmaya çalıştıkları" tespit edildi.