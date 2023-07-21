Gabar'daki petrol ne zaman kullanılmaya başlanacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

Başkan Erdoğan Gabar'daki petrol rezervi için Norveç modeli örneği bir kez daha geldi. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır." dedi.

Öte yandan Gabar petrolünün ekonomiye katkısı için de tarih veren Erdoğan, "Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024'ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz." şeklinde konuştu.