Başkan Erdoğan ÖTV artışının nedenini madde madde açıkladı

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
DEPREM VE CARİ AÇIK VURGUSU
Artışın birinci neden olarak asrın deprem felakketinin yol açtığı ilave maliyetler ve cari açığın altı çizilen açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir" ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN'DAN ÖTV AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşünde ÖTV artışının nedeni hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen o soru ve açıklaması
SORU: Türkiye ekonomisiyle ilgili çok tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalar var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için süre verebilir misiniz? Bir de memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?