Başkan Erdoğan ÖTV artışının nedenini madde madde açıkladı

BAŞKAN'DAN ÖTV AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşünde ÖTV artışının nedeni hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Özellikle ÖTV'nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV'de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen o soru ve açıklaması

SORU: Türkiye ekonomisiyle ilgili çok tartışılan bir konuyu sormak istiyorum. Akaryakıtta ÖTV artışıyla ilgili tartışmalar var. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? Vatandaşın ekonomik olarak rahatlaması için süre verebilir misiniz? Bir de memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?