Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş açıkladı: 1.6 milyon EYT’liye aylıkları bağlandı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, EYT ile ilgili milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Bugüne kadar yaklaşık 1.9 milyon başvuru alındığını belirten Muş, şunları söyledi: "Bugüne kadar 1.6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapıldı. Henüz aylık bağlama işlemi yapılmamış sigortalılar, hizmet birleştirmesi gereken veya ilgili kurum kuruluşlarca yazışma yapılarak yazışma sonucuna göre aylığa hak kazanma durumu tespit edilecek sigortalılardır. Normal süreçte yıl içinde 440 bin aylık bağlandığı dikkate alındığında SGK personelinin yoğun mesaisiyle bir ayda, bir yılda bağlanan aylık sayısı kadar aylık bağlandığı görülmektedir.

TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERLE BULUŞACAK

Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinin ekonomi açısından çok önemli sonuçları olacağını aktardı.

Yalçındağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve başlamadan hemen önce Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'İsveç'in NATO yolunu açalım siz de Türkiye'nin Avrupa yolunu açın' demesi beklenmeyen bir sürprizdi. Cumhurbaşkanı bir taşla 2 kuş vurdu, İsveç'e onay verirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefini de yeniden gündeme getirmiş oldu" dedi. TAİK olarak 19 Eylül'de New York'ta 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyeceklerine dikkat çeken Yalçındağ, şöyle konuştu: "Önümüzde büyük bir fırsat var. Goldman Sachs ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile yeni ekonomik programın ilk büyük 'roadshow'unu gerçekleştiriyoruz. 20 Eylül'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'su ile Yuvarlak Masa toplantısında bir araya getiriyoruz. Trilyon dolarlık şirketler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yuvarlak masada buluşacak."