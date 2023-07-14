Memur maaşı enflasyona ezdirilmeyecek: Seyyanen artış bundan sonra güncellenecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir" dedi.
"ARTIŞ GÜNCELLENECEKTİR"
TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi veren Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim.
Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.