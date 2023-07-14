Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2023 07:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2023 07:21
    ABONE OL

    Memur maaşı enflasyona ezdirilmeyecek: Seyyanen artış bundan sonra güncellenecek

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Genel Kurul'da konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili yöneltilen artışın enflasyon karşısında eriyeceği eleştirilerinin gerçek olmadığını belirtti. Muş, Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Muş, "Seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Memur maaşı enflasyona ezdirilmeyecek

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir" dedi.

    "ARTIŞ GÜNCELLENECEKTİR"
    TBMM Genel Kurulu'nda, memur maaşı ve emekli aylıklarının artırılmasını içeren teklifin görüşmelerinde konuşan Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam ile ilgili bilgi veren Muş, "Yapılan bu 8 bin liralık oranın, 'giderek eriyeceği' şeklinde bir değerlendirmede bulunuldu. Bu böyle değil, yapılan bu artışın 22 bin lira üzerinden yapılacağını ifade etmek isterim.

    Dolayısıyla, seyyanen yapılan artış bundan sonra yapılacak olan güncellemelerle beraber güncellenecektir, enflasyon içerisinde bir erimeye gidilmeyecektir, müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

        "SPEKÜLASYONA GEREK YOK"
        Muş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin iddialar hakkında da konuştu.

        Muş, "TÜİK enflasyon verisi açıkladığı zaman, beğenmediğimiz zaman kabul etmiyoruz ama başka veriler açıkladığı zaman hoşumuza gidiyorsa o verileri kullanıyoruz, böyle bir şey olamaz.

        Açıkladığı rakamlar devletin resmî rakamlarıdır ve biz bunlara göre değerlendirme yapmak durumundayız ve bunun üzerinde farklı bir spekülasyona gitmeye gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

            1,9 MİLYON EYT BAŞVURUSU
            Muş, EYT ile ilgili şu verileri paylaştı:
            "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla yoğun bir müracaat yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

            Söz konusu başvuruların incelenmesi ve aylık bağlama süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda toplam 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlama işlemleri yapılmış ve sigortalılar bilgilendirilmiştir."

            "762 MİLYARLIK HARCAMA"
            Depremin maliyeti ve etkileriyle alakalı ise Muş, şunları söyledi:
            "Depremin hesaplanan toplam maliyeti 104 milyar dolar. Bu yılla alakalı, bütçede 762 milyarlık bir harcama yapılacak. Tabii, burada, ilave artışlar vesaireler falan olursa tekrar gerekli yetki çalışmaları yapılıp bunlar da kullanılabilir ama şu an, bu yıl için planlanan 762 milyar TL.

                Tabii, etkilediği alan çok büyük bir alan, hemen hemen Yunanistan'ın yüz ölçümü kadar, 11 ilimiz doğrudan etkilendi ve hızlı bir şekilde yaraların sarılması için bir çalışma yürütülüyor."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Emekliye %25 zam! Memura 22 bin 17 lira
                Haberler Ekonomi Memur maaşı enflasyona ezdirilmeyecek: Seyyanen artış bundan sonra güncellenecek
                    loading
                    SON DAKİKA