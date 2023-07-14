Memur maaşı enflasyona ezdirilmeyecek: Seyyanen artış bundan sonra güncellenecek

"762 MİLYARLIK HARCAMA"

Depremin maliyeti ve etkileriyle alakalı ise Muş, şunları söyledi:

"Depremin hesaplanan toplam maliyeti 104 milyar dolar. Bu yılla alakalı, bütçede 762 milyarlık bir harcama yapılacak. Tabii, burada, ilave artışlar vesaireler falan olursa tekrar gerekli yetki çalışmaları yapılıp bunlar da kullanılabilir ama şu an, bu yıl için planlanan 762 milyar TL.