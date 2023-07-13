İlk yarıda 4 milyar dolarlık mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapıldı! Suudi Arabistan'a dev satış!

SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 5 BİN 735 ARTTI

Yılın ilk yarısında sektörün 1 milyon dolardan fazla ihracat yaptığı pazarlar arasında en yüksek artış yüzde 5 bin 735,1 ile Suudi Arabistan'da görüldü. Bu ülkeye ihracat 1,03 milyon dolardan 60,04 milyon dolara yükseldi.

Onu yüzde 274,2 ile Letonya, yüzde 93,3 ile Belarus, yüzde 87,6 ile Ukrayna, yüzde 84,5 ile Afganistan, yüzde 82,6 ile Brezilya, yüzde 78,2 ile Rusya izledi. Tacikistan ve Sırbistan'da ihracatın yüzde 50'den fazla arttığı ülkelerden oldu.

İhracatın en çok düştüğü ülkeler ise yüzde 73,7 ile Guatemala (1,24 milyon dolar), yüzde 72,1 ile Kolombiya (1,93 milyon dolar), yüzde 64,4 ile Ekvator (1,44 milyon dolar) şeklinde sıralandı.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA HIZ KESMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, yılın ilk yarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2023'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını ancak şubatta yaşadıkları ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

"İLK 6 AYDA 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI YAKALADIK"

Özkan, "Depremin ardından üreticilerimizin toparlanması, tekrar ihracata yönelmesi derken 6 aylık süreç yoğun çalışmayla geride kaldı. Buna rağmen gerek üretim gerekse ihracat tarafındaki yoğun gayretlerle birlikte ilk 6 ayda 4 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yakaladığımız istikrarı ve enerjiyi yılın ikinci yarısında da sürdürerek hedefimize başarıyla ulaşmayı istiyoruz" dedi.

"10 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE ULAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Birçok sektör için yaz mevsiminin durgun geçtiğini ancak kendileri için hareketliliğin söz konusu olduğunu dile getiren Özkan, şu açıklamalarda bulundu: "Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla iç ve dış piyasada mobilya tarafında bir hareketlilik oluştu. Yılın ilk 6 ayında depremin yanı sıra bayramlar ve resmi tatillerle çeşitli duraksamalar yaşadık. Yılın ikinci yarısı için daha rahatız, hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında özellikle sonbaharda olmak üzere Meksika'dan Moritanya'ya, Çin'den Senegal'e, Moskova'dan Körfez ülkelerine kadar dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda ya katılımcı ya UR-GE heyetleri ya da milli katılım şeklinde yer alacağız. Ülkelere yapacağımız çıkarmalar sayesinde üreticilerimiz yeni iş birliklerine de fırsat bulacaklar. Bu sayede geçtiğimiz yılın rakamlarını geride bırakarak 10 milyar dolarlık hedefimize ulaşmayı ümit ediyoruz."