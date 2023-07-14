En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.