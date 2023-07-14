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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 07:31
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    • 14.07.2023 07:31
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    En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

    Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından, en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023?

    TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

    Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.


    BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

        TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis'te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

        Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.


        Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

        Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

        2023'ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.
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        Emekliye %25 zam! Memura 22 bin 17 lira
        Haberler Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
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