En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan kabul edildi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekliye ek zam yapıldı mı? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...