Milyonlara memur zammı: Sosyal ödemeler artıyor! Kim ne kadar alacak?

Temmuz, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için zam ayı oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılırken, bu sayede en düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lirayı buldu.

Memur maaş katsayısının bu yılın ikinci yarısında yüzde 17.55 artırılması da pek çok ödemeye ve ücrete yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle memurların aylık katsayısı 0,509796 olarak belirlenirken, katsayıda yaşanan artış özel sektörde çalışanların tazminatlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen sosyal yardımlara şöyle yansıyacak: