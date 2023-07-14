Milyonlara memur zammı: Sosyal ödemeler artıyor! Kim ne kadar alacak?

Temmuz, yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için zam ayı oldu. Memur maaşlarına yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira da seyyanen artış yapılırken, bu sayede en düşük memur maaşı 22 bin 17, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 lirayı buldu.
Memur maaş katsayısının bu yılın ikinci yarısında yüzde 17.55 artırılması da pek çok ödemeye ve ücrete yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle memurların aylık katsayısı 0,509796 olarak belirlenirken, katsayıda yaşanan artış özel sektörde çalışanların tazminatlarına ve ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen sosyal yardımlara şöyle yansıyacak:
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında özel sektörde çalışanlara çalıştığı her yıl için ödenecek tazminatın üst sınırı 23 bin 489 lira 83 kuruş oldu.
SÖZLEŞMELİ ÜCRET TAVANI: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı 27 bin 902 lira 44 kuruş oldu. 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 997 liradan 2 bin 348 lira 30 kuruşa çıktı.