Memur emeklisinin maaşını artıran düzenleme kabul edildi! Zamlı maaş takvimi belli oldu? Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca memur ve emekliye yönelik zammı da içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Memur emeklisinin maaşına yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. Maaş takvimi de netleşti. Peki maaşlar ne zaman hesaplara yatacacak, kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
13.07.2023 07:11 - Son Güncelleme: 13.07.2023 07:11
17 TEMMUZ'DA YATMAYA BAŞLAYACAK
Emekliye zamlı aylık ödemeleri 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Aylığını 1-5 Temmuz'da alan memur emeklisine 1 aylık fark verilecek.
Memurlar da, enflasyon ve toplu sözleşme farkını 15 Temmuz itibariyle alacak, ayrıca 14 günlük fark ve 8 bin 76 lira seyyanen zam yatacak.