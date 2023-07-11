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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 12:27
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    • 11.07.2023 13:00
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Mehmet Şimşek, "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

    Son dönemde gözlenen artış hızının cesaret verici olduğuna dikkat çeken Mehmet Şimşek, "26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır.

    "BU HIZLI ARTIŞ CESARET VERİCİDİR"
    Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

        Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış
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