Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde büyük artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Son dönemde gözlenen artış hızının cesaret verici olduğuna dikkat çeken Mehmet Şimşek, "26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;