45 meslek için yeşil ışık yakıldı! 2000 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişiler erken emeklilik hakkı kazandı

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunan bir düzenlemeyi içeriyor. Bu sistem belirli meslek gruplarında çalışan kişilere, çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanıyor. Son yapılan düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıktı. Erken emeklilik sistemi çalışanların daha önce emekli olmalarını ve emeklilik dönemlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.