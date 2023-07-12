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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 13:02
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    • 12.07.2023 13:02
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    45 meslek için yeşil ışık yakıldı! 2000 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişiler erken emeklilik hakkı kazandı

    Erken emeklilik sistemi meslek gruplarının emeklilik yaşını normal emeklilik yaşının altına çekerek, bu mesleklerde çalışanların daha erken yaşta emekli olmalarını sağlamayı hedefliyor. Çalışma koşulları, risk faktörleri ve mesleğin zorlukları, bu avantajlı emeklilik hakkının belirlenmesinde rol oynuyor. Erken emeklilik hakkı elde etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar genellikle çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörleri içeriyor.

    45 meslek için onay çıkarıldı! 2000-2008-2014 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişilere erken emeklilik hakkı tanındı

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunan bir düzenlemeyi içeriyor. Bu sistem belirli meslek gruplarında çalışan kişilere, çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanıyor. Son yapılan düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıktı. Erken emeklilik sistemi çalışanların daha önce emekli olmalarını ve emeklilik dönemlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

    45'E ÇIKTI

    Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

    ● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Madencilik ve yeraltı işleri

    ● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

        ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

        ● Radyoaktif işler

        ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

        ● Emniyet çalışanları

        ● Askerler

        ● Basın ve gazetecilik işleri

        ● Ebe

        ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

        ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

        ● TBMM yasama organı üyeleri

        ● Kurşun ve arsenik işleri

        ● Su altında çalışmayı gerektiren işler

        ● Hastabakıcı hemşireler

        ● Diş tabibi

            ● Eczacı

            ● Cam fabrika ve atölyeleri

            ● Alüminyüm fabrikaları

            ● Hemşire

            ● Döküm fabrikaları

            ● Çimento fabrikaları

            ● İhtiyat pilotları

            ● Kok fabrikaları

            ● Tabip

            ● Toplum sağlığı teknisyeni

            ● Termik santraller
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            Haberler Ekonomi 45 meslek için yeşil ışık yakıldı! 2000 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişiler erken emeklilik hakkı kazandı
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