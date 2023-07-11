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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 13:20
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    • 11.07.2023 13:21
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı: Kararlılıkla sürdürüyoruz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele mesajı verdi. Cevdet Yılmaz, 'Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yılmaz’dan enflasyonla mücadele mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele mesajı verdi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ek Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde konuşan Yılmaz şunları söyledi;

    ''Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. 2022 yılı Ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir''

    BÜTÇE KOMİSYONU BAŞLADI

    2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

    Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

    CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komisyon başkanlığına seçilmesinden dolayı Mehmet Muş'u tebrik ederek, komisyonun tüm üyelerinin önemli bir görev yaptığını söyledi.

    Ek bütçenin, genel bütçe gibi görüşülmeyip kanun gibi görüşülmesinin neden olduğu anayasal sorunlar bulunduğunu ileri süren Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun, torba kanun tekliflerinin görüşülmesi bakımından bir alt meclis gibi çalıştığını öne sürdü.

    Tali komisyonlara sevk edilmesi gereken konuların da burada görüşüldüğünü ifade eden ve buna yönelik eleştirilerini sıralayan Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun enerjisini uzmanlık alanındaki konulara harcaması gerektiğini belirtti.

    CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bütçenin görüşülme usulünün Anayasa'da ayrıntılı biçimde tanımlandığını dile getirerek, ek bütçenin de genel bütçe gibi görüşülmesinin doğru olduğunu savundu.

    Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sunumuna başladı.

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    Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyonla mücadele mesajı: Kararlılıkla sürdürüyoruz
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