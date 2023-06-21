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    • Ekonomi
    • 22.06.2023 07:03
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    • 22.06.2023 07:03
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    Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! 2023 yılının en kritik faiz kararı! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

    Seçimler sonrası Merkez Bankası’nın ilk faiz kararı bugün açıklanacak. Haziran 2023 Merkez Bankası toplantısı Müthiş Türk kızı olarak bilinen Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Ekonomistler Merkez Bankası’nın kararının 2023 yılının en kritik kararı olduğuna dikkat çekerek faiz karar metninin yeni dönemin para politikasına ışık tutacağını söylüyor. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

    Gözler Merkez Bankası’nda! 2023 yılının en kritik kararı!

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası finans piyasalarının da gözü bu kritik karara çevrilirken, faizin yüzde 16-20 arasına yükseltilmesi bekleniyor. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, geçen ayki PPK toplantısında yüzde 8.5 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

    SON ARTIRIM 2021'DE
    Merkez Bankası, son faiz artırımını 18 Mart 2021'de yapmıştı. O tarihten bu yana yapılan 26 PPK toplantısının 9'unda faiz toplam 10.5 puan düşürülerek yüzde 19'dan 8.5'a indirilirken, 17'sinde faiz sabit bırakıldı. Merkez Bankası şu ana kadarki en yüksek faiz artırımını 28 Mayıs 2018'de 850 baz puanla yaptı. O tarihte politika faizi yüzde 8'den 16.5'e çıkarılmıştı. İkinci büyük faiz artırımı 13 Eylül 2018'de 625 baz puanla, üçüncü büyük artırım 28 Ocak 2014'te 550 baz puanla ve dördüncü büyük artırım ise 475 baz puanla 19 Kasım 2020'de gerçekleştirildi.

    YABANCI GELİYOR
    Yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna (ETF) 18 ayın en yüksek para girişi yapıldı. Yabancılar, salı günü New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'sinden 15.6 milyon dolar net alım yaptı. ETF'te, Aralık 2021'den bu yana en büyük günlük giriş yaşandı.

        BANKACILARLA GÖRÜŞECEK
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek. Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelenmişti.

        HEDEF DÜŞÜK ENFLASYON, DÜŞÜK FAİZ
        Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. Yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yüksek koordinasyonla beraber çalışacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:

        Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.

        2. Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.

        3. Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.

        4. Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.

        5. İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ VE ENFLASYON MESAJI: GEÇMİŞTE YAPTIK YİNE YAPACAĞIZ
        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabi bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum" ifadesini kullandı.

            MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SONRASI FAİZ KARAR METNİNE DİKKAT!
            Merkez Bankası'nın faiz kararının yanında faiz karar metni en çok takip edilen argüman olacak. Burada TCMB'nin yeni başkanı Gaye Erkan'ın ne mesajlar vereceği ekonomistlerin radarında olacak. Faiz karar metninde bir sonrası para politikası adımlarının sinyalleri aranacak. Öngörülebirliğin artacağı bir döneme giriliyor.

            Merkez Bankası'nın birinci önceliği enflasyon olacakken, diğer bir hedef döviz rezervlerinin artırılması olacak. Piyasalarda artan öngörülebirlik ve güven ile beraber yabancı yatırımcıların girişinin hızlanması bekleniyor.

            Öte yandan Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) içinde metinde göreceğimiz 'Ödemeler dengesi iyileştirme planı' için yeni adımlar şimdiden atılmaya başlayacak.

            ENFLASYONDA DÜŞÜŞ HIZLANACAK
            Enflasyon Mayıs ayında 17 ayın en düşük seviyesi olarak 39,59 seviyesine çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın atacağı adımlar sonrası enflasyondaki düşüşün hızlanması ve 2 yıl içinde tek haneli enflasyona ulaşılması hedefleniyor.

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            Haberler Ekonomi Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! 2023 yılının en kritik faiz kararı! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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