Son dakika: Gözler Merkez Bankası'nda! 2023 yılının en kritik faiz kararı! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SONRASI FAİZ KARAR METNİNE DİKKAT!

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanında faiz karar metni en çok takip edilen argüman olacak. Burada TCMB'nin yeni başkanı Gaye Erkan'ın ne mesajlar vereceği ekonomistlerin radarında olacak. Faiz karar metninde bir sonrası para politikası adımlarının sinyalleri aranacak. Öngörülebirliğin artacağı bir döneme giriliyor.

Merkez Bankası'nın birinci önceliği enflasyon olacakken, diğer bir hedef döviz rezervlerinin artırılması olacak. Piyasalarda artan öngörülebirlik ve güven ile beraber yabancı yatırımcıların girişinin hızlanması bekleniyor.