Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: "Savunma ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

KÖRFEZLE EKONOMİK İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.