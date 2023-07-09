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    • 09.07.2023 13:13
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    • 09.07.2023 13:39
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: "Savunma ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında toplam 95 anlaşma imzaladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

    "İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" VİDEO İZLE


    SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar ziyaretine ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi.

    Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.

    İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere, Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum."

        KÖRFEZLE EKONOMİK İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR
        Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

        Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.

        ERDOĞAN KÖRFEZ TURUNA HAZIRLANIYOR
        ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım ve diğer mali kaynakları çekmek amacıyla Körfez turuna çıkacağını yazdı.

        BAE ziyareti konusunda her iki ülkeden delegelerin hazırlık aşamasında olduğu ve daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştıkları belirtildi.

            25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ÇEKME HEDEFİ
            İsmi açıklanmayan Türk yetkililere işaret edilerek, Erdoğan'ın BAE'den sonra Suudi Arabistan'a ve Katar'a seyahat etme niyetinde olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

            Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

            BAŞKAN'IN KÖRFEZ ÇIKARMASI İNGİLİZ BASININDA!
            İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapmayı planladığı ziyaretlere ilişkin haberinde, Türkiye'nin bölge ülkelerinden ilk etapta 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediğini yazdı.

            İki Türk yetkilinin ifadelerine dayandırılan haberde, Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret edeceği hatırlatılarak, Türkiye'nin söz konusu ziyaretler ile birlikte yerli varlık olarak yaklaşık 10 milyar dolar doğrudan yatırım beklediği aktarıldı.

            'KÖRFEZ ZİYARETİNDEN BEKLENTİLER YÜKSEK'
            İsimlerinin gizli kalması koşuluyla Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun vadede Türkiye'nin enerji, altyapı ve savunma sektörlerinde 30 milyar dolara kadar toplam yatırım beklendiğini kaydetti. Yetkililerden biri, 10 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırımların 'kısa süre içinde gelmesi gerektiğini ve çok önemli olduğunu' ifade etti. Yetkili, "Körfez ziyaretinden beklentiler yüksek. Önemli bazı anlaşmalar imzalanacak" diye konuştu.

            Yetkili, Körfez ülkelerinden beklenen yatırımların 'doğrudan yatırımlar olacağını, bu durumun Türk ekonomisine güveni göstereceğini, bunun ise son derece önemli olduğunu' ifade etti.

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