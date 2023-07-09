Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: "Savunma ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
"İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" VİDEO İZLE
SAVUNMA SANAYİ VE ENERJİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar ziyaretine ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi.
Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 9. Toplantısı'nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.