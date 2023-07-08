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    • Ekonomi
    • 08.07.2023 10:20
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    • 08.07.2023 10:36
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    Yaşlı ve engelli aylıklarına zam yapıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni rakamları duyurdu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar!

    Yaşlı ve engelli aylıklarına zam yapıldı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada yapılan düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının artırıldığını belirtti. Peki, yeni ödeme miktarları ne kadar oldu? İşte haberin detayı!

    BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını duyurdu.

    Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sosyal yardım aylıklarının miktarı yükseltildi.

    Buna göre yaşlı aylığı miktarı 2 bin 348 TL'ye yükseltilirken, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 811 TL olarak belirlendi.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Yaşlı ve engelli aylıklarına zam yapıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni rakamları duyurdu
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