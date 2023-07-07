EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN 17 TL

En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır." diye konuşmuştu.