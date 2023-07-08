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    • Ekonomi
    • 08.07.2023 09:36
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    • 08.07.2023 09:36
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    Karar Resmi Gazete'de! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı: Oran düşürüldü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sadeleşmede yeni adım kapsamında, zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle söz konusu TL payı oranı yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

    Merkez’den sadeleşme adımı!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    22 Haziran 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) kararında mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiş ve bu kapsamda ilk adım 25 Haziran'da atılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

    ORAN 60'TAN 57'YE DÜŞÜRÜLDÜ

    TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran'da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi.

    Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası (TL) mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından (TL payı) düşük olanı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave edilmekteydi.

    Yapılan değişiklikle söz konusu TL payı oranı yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

    Ayrıca, TL payı yüzde 57'nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave 4 hafta süre tanınacak.

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    Haberler Ekonomi Karar Resmi Gazete'de! Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı: Oran düşürüldü
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