Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Memura büyük zam! Bütün ücretler bu ay artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara verdiği müjde için düğmeye basıldı.
Memurların Temmuz zammı yüzde 17.55 çıkarken, bu orana torba yasa teklifi ile 8 bin 77 lira seyyanen artış ilave edileceği açıklandı.
Böylece memurlara yüzde 86'ya varan zam ortaya çıktı.
En düşük maaş 22 bin, ortalama maaş da 25 bin lirayı aştı. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve memur emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ve Meclis'e sunulan torba yasa teklifinin detaylarının açıklanmasıyla netleşti.