Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Memura büyük zam! Bütün ücretler bu ay artıyor

Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak refah payının detayları açıklandı. TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz" diye konuştu.