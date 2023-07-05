EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? AK PARTİ'den TORBA YASA açıklaması! Rakam açıklandı! ''Seyyanen 8 bin 77 lira artış...''

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.





Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA YÜZDE 17,55 ARTIŞ

Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

Meclis'e sunulan kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.



TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

AK Parti'nin teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız.

İşçilerin refah sevilerinin artırılması için asgari ücreti 11402 lira olarak belirlemiştik.

Her yıl asgari ücret desteği sağladık. 2023 yılında da devam ettirilmesi ve tutarın 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin büyüklüğü nedeniyle yüzyılı depremi üzerine tüm tedbirler bakanlık ve kamu kurumlarımız tarafından alınmıştır.

Depremin ilk gününden itibaren bu acıyı milletimiz gönlünde hissetmiş davet beklemeden her türlü çalışmaya katkı sağlamıştır. Aziz milletin ferdi olarak milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.

EKONOMİK TEDBİRLER ALMAK ZARURİ OLMUŞTUR

Büyük hasarın telafisi için de gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirilmesini görüyoruz. Depremin genel maliyetlerini iki başlıkta inceleyebiliriz. Hasar gören şehirlerin yeniden planlanması, altyapının maliyetidir. İkincisi istihdam ve vergi kaybının getireceği maliyettir. Ülkemizin bütçesinin ilave finansman ihtiyacına açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır. Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz. Bazı istisnaların kaldırılması için değişiklikler öngörüyoruz. Maktu vergi tutarlarının güncellenmesi için yetki düzenlemesi öngörüyoruz. İlave finansman için ve hazine rezervi için 2023 yılı merkezi bütçe kanundaki net borç artırımını hayata geçirmeyi düşünüyoruz.

KOVİD-19 PARA CEZALARI

Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine yönelik teklifi düzenlemiş bulunuyoruz. Yakın bir dayanışma içinde olduğu, bu felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için her türlü maddi manevi desteğin verildiğini biliyoruz. Bu dayanışmanın bundan sonra da inşallah vatandaşların katkı sağlayacağına inanıyoruz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.

EMEKLİYE ZAM OLACAK MI?

8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.

Teklifin bugün cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai yapılacak. Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşaması başlayacak.

"REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.







Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

"REFAH PAYINI GÖZETECEK BİR DÜZENLEME OLACAK"

En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına yönelik, enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak dedi.