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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 09:53
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    • 05.07.2023 09:53
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    Temmuz 2023 ZAMLI KAYMAKAM MAAŞLARI | Temmuz ayında kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL? İşte zamlı maaş tablosu...

    Temmuz 2023 zamlı memur maaşları için araştırmalar hızlandı. TUİK'in açıklamaları ile 6 aylık enflasyon oranı bu hafta belli olacak. Enflasyon rakamları ile refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Peki, Temmuz ayı kaymakam maaşları ne kadar? Temmuz 2023 kaymakam zam oranı kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayında kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL?

    Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı kaymakam maaşı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. İşte Temmuz 2023 zamlı kaymakam maaşları...

    2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞLARI KAÇ TL?

    2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti.

    TEMMUZ ZAMMI SONRASI KAYMAKAM NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    En düşük kaymakam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.
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    İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları
    Haberler Ekonomi Temmuz 2023 ZAMLI KAYMAKAM MAAŞLARI | Temmuz ayında kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL? İşte zamlı maaş tablosu...
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