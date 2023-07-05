Temmuz 2023 ZAMLI KAYMAKAM MAAŞLARI | Temmuz ayında kaymakam maaşları ne kadar, kaç TL? İşte zamlı maaş tablosu...

Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak zamlı kaymakam maaşı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Ocak zammı ile birlikte en düşük 1. Sınıf (4/1) kaymakam maaşı 22 bin 036 TL'ye yükselmişti. İşte Temmuz 2023 zamlı kaymakam maaşları...
2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK KAYMAKAM MAAŞLARI KAÇ TL?
2023 Ocak ayı memur zammı ile en düşük kaymakam maaşı 17 bin 629 TL'den 22 bin 036 TL'ye yükseltilmişti.
TEMMUZ ZAMMI SONRASI KAYMAKAM NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
En düşük kaymakam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının şekillenecek.