Kontrol etmeden yapan tuzağa düşüyor! ATM'lerdeki büyük tehlike ortaya çıktı! Hesabınızdaki tüm para aniden...

Günümüzde milyonlarca kişi para çekme ve para gönderme gibi işlemler için ATM'leri tercih ediyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir tehlike bulunuyor. Bankalar, ATM kullanımı sırasında müşterilerin dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerini almalarını vurgulayarak dolandırıcılık ve kişisel güvenliğin korunmasına yönelik uyarılarda bulunuyor.
ATM dışında görünen aparat sıradan gözükebilir. Ancak ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında büyük bir tehlike barındırıyor.
Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Ve kolayca elimizde kalıyor! Peki içinden ne çıkıyor dersiniz? Aslında içinde gizli bir kamera bulunuyor. Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri kaydediyor.