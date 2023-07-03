Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

NEREDEN NEREYE

Şırnak'ta oteldeyiz... Şehri-i Nuh Otel... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile birlikteyiz.

Otel, Şırnak dağlarında petrolün bulunmasıyla birlikte canlanmış.

Gelen giden çok.

Odalar yenilenmiş... 5 yıldız konforu.

Bizleri gören çok kişi yanımıza geldi.

Kimi doktor, kimi ilaç firması temsilcisi, kimi sanayici, kimi çiftçi.

Uzun uzun sohbet ettik.

Dün... Bu coğrafyada, terör konuşuluyordu... Şırnak denilince akla terör geliyordu.

Bugün... Petrol konuşuluyor... Bölge insanı mutlu ve huzurlu... Yüzler gülüyor.

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DESTAN

Şırnak bölgesinde... Gabar Dağı'nda... Beytüşşebap ilçesindeki, 2 bin 950 rakımlı Kato Dağı'nda... Tam 11 "kule" var.

Petrol arama kuleleri.

Sondaj... Hız kesmeden devam ediyor.

Bu coğrafyada... 125 kilometrelik bir alanda... Yerin derinliklerinde petrol var.

Bize... Arazide brifing veriliyor.

Uzmanlarımız... Mühendislerimiz... Gururla anlatıyorlar:

- 11 kule ile kuyu kazıyoruz... Petrol kuyusu... Bu sahada tam 100 kuyu kazacağız... Hazırlıklarımız sürüyor.

TPAO... Yerli ve milli kuruluşumuz... Destan yazıyor.

Unutmadan... Mühendisimiz, "Sevineceğiniz bir haber" diyerek, sondaj haritalarını önümüze seriyor... Ve Kato Dağını işaret ederek müjdeyi veriyor:

- Kato Dağı'ndaki petrol, Gabar'da bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat.

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