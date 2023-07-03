Kato'daki petrol keşfi Gabar'dan 5 kat fazla: "Gözün aydın Türkiyem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin enerji politikalarında Berat Albayrak döneminde atılan bağımsızlık adımların karşılığı güçlü şekilde almaya devam ediyor. Terörden temizlenen Gabar ve Cudi'nin ardından Kato Dağı'nda da sondaj çalışmaları başladı. Uzman isimler mevcut rezervin Gabar'da bulunandan 5 kat fazla olduğunu belirtti. 3. keşifle birlikte bölgede bulunan petrol rezervinin değeri milyar dolarları bulmuş durumda.
KATO'DA YENİ KEŞİF | VİDEO İZLE
KATO DAĞI'NDAKİ PETROL GABAR'DAN 5 KAT FAZLA
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Kato Dağı'ndaki petrol, Gabar'da bulduğumuzdan kat kat fazla... En az 5 kat." ifadelerini kullandı. Şırnak'taki siyaset konuşulmadığını belirten Donat, "Buralarda... Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de, Beytüşşebap'ta, Uludere'de, Güçlükonak'ta... Siyaset konuşulmuyor. CHP'nin iç çekişmeleri... Kemal Kılıçdaroğlu, istifa edecek mi?.. Ekrem İmamoğlu ne yapacak?.. "Hayır, bunlar da bölge halkının gündeminde yok." Sıcak gündem... Konuşulan tek konu... "Petrol."" diyerek kentin gündeminde petrolün yer aldığının altını çizdi.
ŞIRNAK
Duyanlara, duymayanlara... Merak edip, soranlara..."Sondaj kulesinden" sesleniyorum:
750 personel... 120 iş makinesi... 7/24 mesai... Şırnak bölgesinde, günde 12 bin 350 varil petrol çıkarılıyor.
TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin dedi ki:
- Hedef, 2 yılda 100 bin varil... Gece gündüz çalışıyor ve hedefe koşuyoruz.
ŞENAY AYBÜKE YALÇIN
Çorum'un Osmancık ilçesinde doğdu... 1994.
Müziği seviyordu... Öğretmen olmak istiyordu.
Necmettin Erbakan Üniversitesi... Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.
2016... Batman... Kozluk ilçesi... Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne atandı... Okulun izci lideriydi.
Ve... 9 Haziran 2017... Öğrencilerinin karnelerini verdi.
5 arkadaş araçla yola çıktılar.
PKK... Alçakça saldırı... 23 yaşındaki taze fidan... Şenay Öğretmen... Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde... Şehit oldu, melek oldu, kanatlandı, uçtu gitti.
Şırnak... Gabar Dağı... Türk mühendis ve işçileri kar, yağmur demediler... Çalıştılar... Ve mutlu son:
2 bin 771 metre derinlikte petrolü buldular.
Şimdi... Günde bin 250 varil üretim yapılıyor.
Kuyunun adını mı sordunuz?
"Şehit Aybüke Yalçın-1."
Işıklar içinde uyu, yüce Peygamberimizin komşusu şehidim... Aybüke Öğretmenim.
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