Petrolde 3. müjde Kato'dan: Milyar dolarlık keşif için çalışmalar başladı

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor.

15 BİN VARİLE ULAŞILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği Gabar Dağı ve Cudi Dağı'nda keşfedilen petrol rezervlerinden günlük petrol üretimi 15 bin varile ulaşırken yeni rezerv alanları için de çalışmalar sürüyor.

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, yapılan petrol keşifleri ile Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor.

ŞINRAK'IN ALTINDA PETROL DENİZİ

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtiyor. Kısa süre önce Gabar'da, ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarına çevrildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da petrol aramalarına başlandı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde, Gabar'daki rezervin 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor.

Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor. Arap petrolü kalitesindeki Gabar-Cudi'de 5 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı.

Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci kuyu da açılırken, bu kuyudan da aynı kalitede ve rezervi yüksek petrol olduğu ifade edildi.

ŞIRNAK'A RAFİNERİ TALEBİ

Bölgenin zenginleşmesine yol açması ve Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlaması hedeflenen petrolün işlenmesi amacıyla Şırnaklılar, Batman'da olduğu gibi dev rafineri kurulmasını istiyor.

Şırnak Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu, "Şırnak Gabar'da çıkarılan petrol hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için son derece önemlidir. Yıllarca terörle anılan ilimizde artık ekonomi, istihdam ve yatırımlar konuşulmaya başladı. Bu yeni gelişmeler hem sanayi hem de ulaştırma sektöründe bulunan esnafımız için son derece önemli.

Ayrıca ilimizde TPAO Bölge Müdürlüğü'nün kurulması, teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı memnun etmiş olup yakın zamanda ilimize petrol rafinerisinin kurulacağının müjdesini alacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.