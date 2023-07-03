Vergi affı borç yapılandırma nasıl yapılır, kimleri kapsıyor 2023? Sigorta Prim borcu yapılandırma taksit sayısı kaç? İlk ödeme ne zaman?

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL?

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar Yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.