Vergi affı borç yapılandırma nasıl yapılır, kimleri kapsıyor 2023? Sigorta Prim borcu yapılandırma taksit sayısı kaç? İlk ödeme ne zaman?

Borç yapılandırması için son tarihe gelindi. Vatandaşlar bu fırsattan 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar yararlanabilecek. Peki, Yapılandırma başvurusu bugün son mu 2023? Vergi affı borç yapılandırma nasıl yapılır, kimleri kapsıyor? Sigorta Prim borcu yapılandırma taksit sayısı kaç? İlk ödeme ne zaman? İşte detaylar...
Prim borçlarını yapılandırma kanunu olarak bilinen 7440 sayılı kanuna göre yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz pazartesi günü SGK müdürlükleri gece 24.00'e kadar çalışacak.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL?
Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar Yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.