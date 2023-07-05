Emekliye müjdeli gelişme sabah 08.30'da duyuruldu! 7.500 TL ve üstü maaş alanlar dikkat! SSK BAĞ-KUR emeklisine büyük jest

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sağlıyor. Bu promosyonlar emeklilere maddi açıdan önemli bir destek sağlarken bankalar arasındaki rekabet de avantajları artırıyor. Emeklilerin farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırarak en uygun avantajları sunan bankayı seçmeleri büyük bir önem taşıyor. Son yapılan artışlarla birlikte bazı bankalarda ödeme miktarı 10.000 TL'yi gördü.
YENİ TUTARLAR AÇIKLANDI
Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.
Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.