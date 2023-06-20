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    • Ekonomi
    • 20.06.2023 13:16
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    • 20.06.2023 13:50
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    Asgari ücret zammı sonrası iş dünyasından ilk değerlendirmeler: Memnuniyet verici

    1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret yüzde 34 zamla net 11 bin 402 TL oldu. Zam sonrası iş dünyasından peş peşe değerlendirmeler geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 34'ün üzerinde artışla brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı.

    Asgari ücret zammı sonrası iş dünyası kritik değerlendirmelerde buundu.

    MEMNUNİYET VERİCİ

    İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Yeni asgari ücret çalışma hayatımızın paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici. Diğer yandan, bu pakette üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

    Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir"

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücret tespit komisyonu tarafından 1 Temmuz'dan itibaren 11 bin 402 tl olarak uygulanacağı belirtilen asgari ücret miktarını işverenler olarak bekledikleri bir oran olarak gördüklerini, bu artışın zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesi gerektiğini söyledi.

        BEKLENİLEN ARTIŞ OLDU

        ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;
        Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulu enflasyonla mücadeleden geçiyor. Asgari ücreti ne kadar artırırsak arttıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yüzde 34'lük ara artışla yıllık yüzde 107 artış olmuş oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı. Bu nedenle yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu artışın enflasyon rakamlarının tek hanelere inmesiyle anlam kazanacağını belirtiyoruz.

        YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERE MALİYETİ
        Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

        Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücrete ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.

        Başkan Erdoğan'ın paylaşımını AK Partili isimlerde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücret zammı sonrası iş dünyasından ilk değerlendirmeler: Memnuniyet verici
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