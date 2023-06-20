Asgari ücret zammı sonrası iş dünyasından ilk değerlendirmeler: Memnuniyet verici

BEKLENİLEN ARTIŞ OLDU

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulu enflasyonla mücadeleden geçiyor. Asgari ücreti ne kadar artırırsak arttıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yüzde 34'lük ara artışla yıllık yüzde 107 artış olmuş oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı. Bu nedenle yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu artışın enflasyon rakamlarının tek hanelere inmesiyle anlam kazanacağını belirtiyoruz.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERE MALİYETİ

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.