Asgari ücret zammı sonrası iş dünyasından ilk değerlendirmeler: Memnuniyet verici

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 34'ün üzerinde artışla brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı.
Asgari ücret zammı sonrası iş dünyası kritik değerlendirmelerde buundu.
MEMNUNİYET VERİCİ
İTO Başkanı Avdagiç, asgari ücret paketinde üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Yeni asgari ücret çalışma hayatımızın paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışı ile korunması memnuniyet verici. Diğer yandan, bu pakette üç konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Birincisi, 'Gelir Vergisi dilimlerinin' asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi, İkincisi 'kıdem tazminatı tavanının' enflasyon kadar yükseltilmesi. Üçüncüsü ise 'SGK üst limit çarpanının' evvelki oranlara çekilmesidir"